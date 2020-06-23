49-й Международный кинофестиваль "Молодость" в этом году отмечает свой 50-летний юбилей и пройдет с 22 по 30 августа 2020 года.

Событие будет проходить в реальном формате с дополнительным привлечением собственной онлайн-платформы.

Основными локациями кинофестиваля станут кинотеатр “Жовтень”, где будет расположен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе украинских премьер, “Дом кино” – площадка для фестивальных показов и серии мастер-классов в рамках “Мастерской талантов”, а также специально сконструированный для события кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов, где также пройдут фестивальные Церемонии открытия и награждения, показы фильмов детской программы “Molodist Teen Sсreen”, украинские премьеры и специальные события.

Откроет фестиваль фильм “Забуті” режиссера Дарьи Онищенко, лента совместного производства Украины и Швейцарии. Ее украинская премьера состоится 22 августа, во время Церемонии открытия 49-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.



THE FORGOTTEN by Daria ONYSCHENKO. International trailer from directory films on Vimeo.