8 марта в этом году выпадет на воскресенье - день, который и так выходной.

Будет ли в этом году дополнительный выходной рассказывают #Буквы.

В Украине с 2017 года говорят об отмене празднования 8 марта.

Первым об этом заговорил тогда глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

“Статус выходного, предоставленный 8-му марта, был одним из инструментов советской власти превратить день борьбы за права женщин в день в формате “букетики-тортики-шампанское”… Хотя 8 марта является Международным женским днем в большинстве европейских государств, оно не является выходным днем. Это выходной день только в России, Беларуси, Казахстане, Северной Корее, Вьетнаме, Анголе … Вряд ли это те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин”, – в 2017 году сказал Владимир Вятрович.

Но в итоге идея отмены праздника не прижилась в украинском обществе и 8 марта до сих пор входит в перечень “Официальных выходных в марте в Украине”.

Так как в 2020 году праздник приходится на воскресенье, то выходной переносится на 9 марта – на понедельник. Так что отдыхают украинцы три дня подряд – с 7-го по 9-е число.