Китайская корпорация Xiaomi представила новый смартфон Mi 11 Ultra, который имеет гигантскую камеру с собственным OLED-экраном.

Об этом пишет The Verge.

Mi 11 Ultra имеет три камеры на задней панели: 1/1,12-дюймовый 50-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный и 48-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив.

Эти датчики модернизированы по всем направлениям по сравнению с обычным Mi 11, который имел меньший 108-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный сверхширокий и 5-мегапиксельную макро-камеру.

Выступ камеры доминирует над верхней частью Mi 11 Ultra, и причина заключается в дополнительном экране. Это 1,1-дюймовый OLED-дисплей 126 x 294 с максимальной яркостью 450 нит и режимом энергосбережения.

Xiaomi заявляет, что его можно использовать как видоискатель для селфи или как способ проверять уведомления, когда телефон лежит экраном вниз.

В остальном характеристики аналогичны обычному Mi 11. У Mi 11 Ultra есть 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.