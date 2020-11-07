Будущий вице-президент США Камала Харрис поздравила по телефону Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Видео этого момента она опубликовала в своих социальных сетях.

Телефонный разговор состоялся после того, как стали известны итоги выборов в штате Пенсильвания, где Байден одержал победу (получив еще 20 голосов выборщиков)

“Мы сделали это. Мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов”, – заявила Харрис и радостно рассмеялась.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис, видео было снято ее мужем – адвокатом Дугом Эмхоффом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We did it, @JoeBiden. Публикация от Kamala Harris (@kamalaharris) 7 Ноя 2020 в 9:27 PST

Сам Эмхофф также поздравил супругу в Twitter, отметив, что очень ею гордится.