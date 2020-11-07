Видео этого момента она опубликовала в своих социальных сетях.
Телефонный разговор состоялся после того, как стали известны итоги выборов в штате Пенсильвания, где Байден одержал победу (получив еще 20 голосов выборщиков)
“Мы сделали это. Мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов”, – заявила Харрис и радостно рассмеялась.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис, видео было снято ее мужем – адвокатом Дугом Эмхоффом.
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Сам Эмхофф также поздравил супругу в Twitter, отметив, что очень ею гордится.