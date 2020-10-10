Компания Microsoft разрешила своим сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на внутреннее руководство компании.

Так, сейчас подавляющее большинство сотрудников Microsoft работают удаленно на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

На днях компания представила внутреннее руководство по “гибридному рабочему месту”. В Microsoft считают, что оно позволит добиться большей гибкости после открытия офисов в США.

Так, компания разрешит своим сотрудникам свободно работать из дома менее 50% рабочего времени, либо же полностью перейти на удаленную работу с разрешения менеджера (если это возможно для определенной должности).

Сотрудники, выбравшие постоянный удаленный формат работы, лишатся своего офисного рабочего места. В то же время при желании у них будет возможность пользоваться общим пространством в офисе Microsoft.

В компании уточнили, что для некоторых сотрудников переход на удаленный формат работы невозможен. Это касается, например, специалистов, работающих в лабораториях или центрах обработки данных.

Сотрудникам разрешат переехать в другой город страны или даже выехать за границу (если формат удаленной работы позволит им выполнять свои обязанности).

Microsoft будет возмещать расходы на домашний офис. Но расходы на переезд сотрудник должен будет оплатить самостоятельно.

Переход Microsoft к более гибкому формату работы происходит спустя несколько месяцев после того, как компания уведомила сотрудников, что ее офисы в США откроются не раньше января 2021 года.

Изначально компания разрешила своим сотрудникам работать из дома ещё в марте на фоне вспышки коронавируса. Впоследствии Microsoft ввела обязательную политику работы из дома из-за распространения вируса.