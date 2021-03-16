Microsoft может получить почти четверть средств COVID-помощи, предназначенных для сферы кибербезопасности в США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение рассердило некоторых законодателей, которые не хотят увеличивать финансирование компании, программное обеспечение которой недавно подверглось двум крупным взломам.

Конгресс выделил средства, о которых идет речь в законопроекте о COVID-помощи, подписанном в четверг.

Что касается кибератак на слабые места в продуктах Microsoft, то хакеры смогли взломать компьютерные сети в федеральных и местных агентствах, а также в десятках тысяч компаний. Один взлом, приписываемый России в декабре, был связан с получением электронных писем от Министерства юстиции, Министерства торговли и Министерства финансов.

Взломы представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности, разочаровывая законодателей, которые заявляют, что неисправное программное обеспечение Microsoft делает его более дорогим.

“Если единственное решение серьезной уязвимости, в которой хакеры воспользовались недостатками программ, которые давно игнорируется Microsoft, – это дать Microsoft больше денег, правительству необходимо пересмотреть свою зависимость от Microsoft. Правительство не должно вознаграждать компанию, которая продала ему небезопасное программное обеспечение, еще более крупными государственными контрактами”, – сказал сенатор от штата Орегон Рон Уайден, ведущий демократ в области разведки.

Ранее Microsoft заявляла, что уделяет приоритетное внимание устранению атак.

Согласно документам о новой финансовой помощи, с которыми ознакомились Reuters, в проекте плана расходов Агентства по безопасности инфраструктуры кибербезопасности выделяется более 150 миллионов долларов на “безопасную облачную платформу”.

Точнее, деньги пойдут федеральным агентствам на обновление уже существующих сделок с Microsoft для повышения безопасности облачных систем.

Ключевая услуга, предоставляемая Microsoft, известная как ведение журнала активности, позволяет ее клиентам отслеживать трафик данных в своей части облака и выявлять несоответствия, которые могут выявить хакеров.

В воскресенье Microsoft заявила, что, хотя все ее облачные продукты имеют функции безопасности, “более крупным организациям могут потребоваться более продвинутые возможности, такие как большая глубина журналов безопасности и возможность исследовать эти журналы и принимать меры”.

Некоторые высокопоставленные чиновники США считают, что у них нет другого выбора, кроме как заплатить Microsoft.

Президент США Джо Байден 11 марта подписал пакет помощи американской экономике из-за пандемии COVID-19 объемом в 1,9 триллиона долларов. Этот документ называют “Планом спасения Америки”. С этого плана 650 млн долларов предусмотрено именно на кибербезопасность облачных хранилищ. А уже с 650 млн – 150 млн пойдет именно Microsoft.