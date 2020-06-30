Компания Microsoft может представить в августе этого года еще одну, более доступную по цене, игровую консоль под названием Xbox Series S.

Об этом сообщает издание The Verge.

Так, уже давно ходили слухи о том, что Microsoft работает сразу над двумя моделями игровой консоли следующего поколения.

Мощную консоль под названием Xbox Series X корпорация уже представила. В новой консоли, в частности, установлен твердотельный SSD-накопитель, который работает в разы быстрее устаревших твердотельных дисков. Это позволит ускорить загрузку игр. Кроме того, благодаря поддержке до 120 кадров в секунду Xbox Series X позволит превышать стандартный порог в 60 кадров в секунду для создания более реалистичных и динамичных действий. Выход консоли запланирован на конец 2020 года.

Теперь же стало известно, что в ближайшее время состоится анонс еще одной консоли Xbox Series S (фигурирующей под кодовым названием Lockhart). Издание Eurogamer со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что это произойдет в августе, хотя изначально планировалось провести анонс в июне.

Lockhart представляет собой более доступную (более дешевую) версию игровой консоли. Это прямой “наследник” консоли Xbox One S, который выйдет под коммерческим названием Xbox Series S.

“Microsoft работает над этой второй более дешевой консолью Xbox следующего поколения уже несколько месяцев”, – пишет The Verge.

Ранее в Сеть попал документ Microsoft, косвенно подтверждающий разработку “бюджетной” консоли.

Согласно имеющейся информации, модель Lockhart получит процессор с теми же частотами, что и у Xbox Series X. Однако у “бюджетной” версии будет доступно 7,5 ГБ оперативной памяти (против 13,5 ГБ у Xbox Series X).

Графический процессор в Xbox Series S будет менее производительным, нежели в более мощной приставке. Так, производительность графической подсистемы новой консоли составит около 4 терафлопс (против 12 терафлопс у Xbox Series X).

Ожидается, что в августе Microsoft официально анонсирует консоль Lockhart и цены на оба устройства нового поколения Xbox. Вероятно, цены будут так или иначе связаны со стоимостью подписки на сервис Xbox All Access.

СПРАВКА. Терафлопс (TFLOPS) — величина, используемая для измерения производительности компьютеров. 1 терафлопс = 1 триллион операций в секунду.

Xbox — серия стационарных консолей от Microsoft. Первая приставка вышла на рынок 15 ноября 2001 года, последняя — 7 ноября 2017 года.