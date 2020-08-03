Компания Microsoft заявила, что продолжит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке сервиса по созданию и просмотру видео TikTok на территории США.

Об этом сообщается в блоге компании.

Решение продолжать переговоры принято после разговора между генеральным директором Microsoft Сатья Наделла и президентом США Дональдом Трампом.

“Microsoft начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года”, – говорится в заявлении.

В ходе переговорного процесса корпорация рассчитывает на продолжение диалога с правительством и президентом, указали в Microsoft.

В заявлении подчеркивается, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит “прозрачность для пользователей”, а все личные данные американских пользователей будут храниться только в США.

Отмечается, что Microsoft высоко оценивает личное участие правительства США и президента Трампа, поскольку он продолжает разрабатывать сильную систему безопасности для страны.

СПРАВКА. TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярным в других странах. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.