Об этом сообщается в блоге компании.
Решение продолжать переговоры принято после разговора между генеральным директором Microsoft Сатья Наделла и президентом США Дональдом Трампом.
“Microsoft начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года”, – говорится в заявлении.
В ходе переговорного процесса корпорация рассчитывает на продолжение диалога с правительством и президентом, указали в Microsoft.
В заявлении подчеркивается, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит “прозрачность для пользователей”, а все личные данные американских пользователей будут храниться только в США.
Отмечается, что Microsoft высоко оценивает личное участие правительства США и президента Трампа, поскольку он продолжает разрабатывать сильную систему безопасности для страны.
СПРАВКА. TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярным в других странах. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.
- Федеральным служащим США запретят использовать китайское мобильное приложение TikTok на устройствах, выданных правительством.