Об этом говорится на их официальной странице.
Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.
В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.
“Перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом”, — добавили в компании.
Также в Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.
- Ранее Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для браузера Internet Explorer из-за опасной уязвимости, которой могут воспользоваться хакеры.
- Программа Microsoft Windows Defender была признана лучшим антивирусом 2019 года.