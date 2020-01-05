Об этом говорится на их официальной странице.

Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.

“Перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом”, — добавили в компании.

Также в Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.