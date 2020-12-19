Об этом пишет The Verge.
Процессоры будут использоваться в серверах для облачных сервисов Microsoft Azure и будут основаны на базе ARM.
Microsoft также изучает возможность использования другого чипа для некоторых своих устройств Surface, но неясно, дойдет ли это до конечного продукта.
В настоящее время Microsoft использует процессоры на базе Intel для большинства своих облачных сервисов Azure, и большая часть линейки Surface компании также работает на чипах Intel.
Ранее Microsoft работала с AMD и Qualcomm над чипами для своих устройств Surface Laptop 3 и Surface Pro X, демонстрируя готовность отказаться от использования только Intel.
Кроме того, в прошлом году Microsoft разработала процессор SQ1 на базе ARM для Surface Pro X, а пару месяцев назад разработала вариант SQ2 . AMD также работала с Microsoft над созданием специальной версии процессора Ryzen для Surface Laptop 3.
- Корпорация Microsoft выпустила новые версии своих программ Office, которые работают с чипом M1 от Apple.