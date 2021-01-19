Об этом сообщает издание CNBC.
В частности, Microsoft планирует привлечь ряд других компаний к инвестированию в Cruise. В общем необходимо привлечь более 2 миллиардов долларов, после чего рыночная стоимость последней достигнет 30 млрд долларов.
В рамках сотрудничества двух компаний облачная среда Azure станет основной для работы в GM и Cruise. Вместе компании будут работать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и партнерской экосистемой.
“Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, увеличит наш потенциал при коммерциализации своего парка самоуправляемых, полностью электрических автомобилей”, – заявил генеральный директор Cruise Дэн Амманн.
В то же время гендиректор GM Мэри Барра заявила, что Microsoft станет “прекрасным дополнением” для помощи автопроизводителю в облачных вычислениях. General Motors планирует инвестировать 27 млрд долларов в Cruise, в частности ожидается налаживание производства электрических и автономных транспортных средств до 2025 года.
- Компании Hyundai Motor и Apple планируют до марта подписать партнерское соглашение о выпуске электромобилей и начать их производство примерно в 2024 году.