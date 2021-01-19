Корпорация Microsoft и компания Cruise, "дочка" General Motors договорились о долгосрочном сотрудничестве для запуска беспилотных авто в массовую продажу.

Об этом сообщает издание CNBC.

В частности, Microsoft планирует привлечь ряд других компаний к инвестированию в Cruise. В общем необходимо привлечь более 2 миллиардов долларов, после чего рыночная стоимость последней достигнет 30 млрд долларов.

В рамках сотрудничества двух компаний облачная среда Azure станет основной для работы в GM и Cruise. Вместе компании будут работать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и партнерской экосистемой.

“Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, увеличит наш потенциал при коммерциализации своего парка самоуправляемых, полностью электрических автомобилей”, – заявил генеральный директор Cruise Дэн Амманн.

В то же время гендиректор GM Мэри Барра заявила, что Microsoft станет “прекрасным дополнением” для помощи автопроизводителю в облачных вычислениях. General Motors планирует инвестировать 27 млрд долларов в Cruise, в частности ожидается налаживание производства электрических и автономных транспортных средств до 2025 года.