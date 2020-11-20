Корпорация Microsoft решила окончательно побудить поклонников Zoom перейти на пользование сервисом Microsoft Teams. С помощью этого сервиса пользователи могут организовывать круглосуточные видеоконференции. Этой опцией можно воспользоваться совершенно бесплатно.

Об этом сообщает издание The Verge.

Сначала сервис Microsoft Teams запустили для мобильного использования, но теперь им можно пользоваться с компьютера. С помощью сервиса можно организовывать видеоконференции с участием до 300 пользователей. В отличие от Zoom, Microsoft Teams может работать круглые сутки бесплатно.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом вам не понадобится аккаунт Microsoft или программа Microsoft Teams, поскольку вы можете присоединиться бесплатно через веб-браузер. Microsoft Teams также поддерживать видеоконференцию до 49 друзей благодаря функции “Общий режим”.

26 ноября в США празднуют День благодарения. Вполне логично, что Microsoft решил накануне этого праздника позиционировать свой сервис как качественный способ семейной связи в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас Microsoft Teams считают выгодным способом семейного и делового общения. Бесплатный лимит в 24 часа поспособствовал этому. Так, Zoom имеет собственный 40-минутный лимит, который компания временно отменяет на День Благодарения, Google Meet установил бесплатный 60-минутный лимит, а Cisco Webex – 50-минутный лимит.