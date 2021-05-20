Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки свого браузера Internet Explorer 15 червня 2022 року.

Про це йдеться у блозі компанії.

“Ми оголошуємо, що заміною Internet Explorer у Windows 10 стає Microsoft Edge. Десктоп-застосунок Internet Explorer 11 припинить свою роботу і не буде підтримуватися”, – заявив менеджер по продукту Microsoft Edge Шон Ліндерс.

Підтримка Internet Explorer збережеться лише в корпоративній версії Windows 10 LTSC. Але і бізнес-сегменту компанія рекомендує переходити на Microsoft Edge: браузер здатний завантажувати сторінки на старому рушії Internet Explorer в окремій вкладці, якого більш ніж достатньо. Цей режим компанія обіцяє підтримувати щонайменше до 2029 року.

Ще у 2015 році Internet Explorer визнали застарілим і поступово почали його обмежувати: у 2020-му IE припинив підтримку Microsoft Teams, а з 17 серпня цього року перестануть працювати сервіси Microsoft 365.