Об этом сообщили в блоге Microsoft.
Microsoft обновила программы Microsoft 365 для Mac. Теперь они приспособлены для устройств Apple, оборудованных новым чипом M1.
“Теперь наши основные флагманские программы Office — Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote — будут работать быстрее и полностью использовать улучшения производительности на новых Mac. […] Приложения не только быстрые, но и выглядят фантастически, поскольку их переработали, чтобы они соответствовали новому виду macOS Big Sur”, — заверили в компании.
Обновленные программы являются универсальными, поэтому на Mac с процессорами Intel они также будут работать.
Пользователи, которые включили автоматическое обновление, получат апдейт уже сегодня, 15 декабря. В противном случае обновлять программу придется самостоятельно через Mac App Store.
- Напомним, в ноябре Apple представила чип M1 и новые версии компьютеров MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini. Компания характеризует чип M1 собственного производства как “самый мощный чип из когда-либо созданных”.