Корпорация Microsoft выпустила новые версии своих программ Office, которые работают с чипом M1 от Apple.

Об этом сообщили в блоге Microsoft.

Microsoft обновила программы Microsoft 365 для Mac. Теперь они приспособлены для устройств Apple, оборудованных новым чипом M1.

“Теперь наши основные флагманские программы Office — Outlook, Word, Excel, PowerPoint и OneNote — будут работать быстрее и полностью использовать улучшения производительности на новых Mac. […] Приложения не только быстрые, но и выглядят фантастически, поскольку их переработали, чтобы они соответствовали новому виду macOS Big Sur”, — заверили в компании.

Обновленные программы являются универсальными, поэтому на Mac с процессорами Intel они также будут работать.

Пользователи, которые включили автоматическое обновление, получат апдейт уже сегодня, 15 декабря. В противном случае обновлять программу придется самостоятельно через Mac App Store.