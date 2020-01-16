Об этом сообщается на сайте компании, где можно и загрузить новинку.
Браузер Edge стал заменой предыдущей версии, полностью создаваемой в Microsoft. Edge Chromium нацелен на корпоративных клиентов и доступен также для macOS.
Также Microsoft предоставила актуальную версию Edge производителям компьютеров. Таким образом браузер будет предустановлен на всех новых гаджетах.
Браузер поддерживает все актуальные расширения Google Chrome, видео в 4К-формате, а также функцию предотвращения отслеживания во время работы с веб-сайтами.
Также в ближайшее время ожидается обновление для Windows с Edge Chromium.
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