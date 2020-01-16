Компания Microsoft выпустила новый браузер Edge на базе Chromium от Google.

Об этом сообщается на сайте компании, где можно и загрузить новинку.

Браузер Edge стал заменой предыдущей версии, полностью создаваемой в Microsoft. Edge Chromium нацелен на корпоративных клиентов и доступен также для macOS.

Также Microsoft предоставила актуальную версию Edge производителям компьютеров. Таким образом браузер будет предустановлен на всех новых гаджетах.

Браузер поддерживает все актуальные расширения Google Chrome, видео в 4К-формате, а также функцию предотвращения отслеживания во время работы с веб-сайтами.

Также в ближайшее время ожидается обновление для Windows с Edge Chromium.