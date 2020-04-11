Министерство иностранных дел Германии ограничило использование службы видеоконференций Zoom из-за опасений по поводу проблем с безопасностью.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Источники издания сообщили, что сотрудники правительства были проинструктированы о том, как использовать телеконференции для ведения своих дел, но единой позиции правительства в отношении использования Zoom нет — у каждого министерства есть своя политика.

Министерство иностранных дел приняло решение ограничить использование сервиса, поскольку полностью отказаться от него сейчас невозможно — им пользуются многие партнеры немецкого МИД. Теперь сотрудники ведомства не используют Zoom для конфиденциальных разговоров.

По информации немецкой газеты Handelsblatt, в записке для сотрудников, которую разослало министерство, сообщается, что в МИД приняло решение “на основе сообщений СМИ и собственных выводов о том, что программное обеспечение Zoom имеет критические недостатки и серьезные проблемы с безопасностью и защитой данных”.

Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.

Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.