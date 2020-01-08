Основную роль в расследовании крушения украинского самолета Boeing 737-800 в Тегеране играет Иран, поскольку трагедия произошла на его территории.

Об этом сообщил в Facebook политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

По словам представителя министерства, расследование авиакатастроф регламентируются международным правом, в соответствии с которым главную роль в расследовании играет государство, на чьей территории произошло крушение.

“Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно сообщает о катастрофе государству, где зарегистрировано судно, государству, являющемуся оператором (в двух последних случаях это — Украина), государству, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международной организации гражданской авиации — ред.)”, — объяснил он.

Также Макеев добавил, что принимать участие в расследовании могут все государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Как сообщалось ранее, Украина направит в Иран экспертов и представителей украинских силовых ведомств для участия в расследовании катастрофы самолета Boeing-737.

В ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.