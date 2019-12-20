Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.
По его словам, такая работа ведется совместно с Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.
Месседжи планируется доносить, в первую очередь, с помощью специального русскоязычного телеканала.
“Что касается информационной политики. Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий. В первую очередь путем создания специального телеканала на русском языке, через который можно было бы доносить сигналы к оккупированной территории”, – подчеркнул Боднар.
Он уточнил, что в Правительстве готовы прислушаться к предложениям нардепов по данному вопросу.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что уже в феврале 2020 года должен быть запущен отдельный двуязычный телеканал для жителей временно оккупированного Донбасса.
- Владимир Бородянский сообщал, что канал для вещания на временно оккупированные территории заложен в бюджете и ведутся переговоры с украинскими телевизионными каналами о трансляции контента.