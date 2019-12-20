Министерство иностранных дел Украины работает над "пакетом месседжей" для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, такая работа ведется совместно с Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

Месседжи планируется доносить, в первую очередь, с помощью специального русскоязычного телеканала.

“Что касается информационной политики. Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий. В первую очередь путем создания специального телеканала на русском языке, через который можно было бы доносить сигналы к оккупированной территории”, – подчеркнул Боднар.

Он уточнил, что в Правительстве готовы прислушаться к предложениям нардепов по данному вопросу.