Информация об этом опубликована на сервисе “Держзакупівлі.Онлайн”.
Отмечается, что в целом в декабре министерство закупило у ФЛП товаров на 681 750 гривен.
В частности, МИД приобрел у предпринимателя Игоря Стеколенко 120 сувенирных чашек за 189 500 гривен.
Таким образом, одна сувенирная чашка обошлась министерству в 1579 гривен.
Помимо этого, у предпринимателя Ольги Реки было куплено 125 пледов на общую сумму в 193 750 гривен. Один плед обошелся в 1550 гривен.
Также в январе 2020 года Министерством иностранных дел были заказаны услуги кафе на 199 000 гривен.
Уточняется, что закон о закупках не требует проведения тендеров в тех случаях, когда стоимость по предметам не равна или не превышает сумму в 200 000 гривен.
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- Кабинет Министров Украины планирует ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он также проинформировал, что обсуждаемые высокие зарплаты его коллег за декабрь – результат того, что им выплатили премии за несколько месяцев.