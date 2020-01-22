Министерство иностранных дел Украины купило у физических лиц–предпринимателей чашки и пледы по цене в 1500 гривен за единицу.

Информация об этом опубликована на сервисе “Держзакупівлі.Онлайн”.

Отмечается, что в целом в декабре министерство закупило у ФЛП товаров на 681 750 гривен.

В частности, МИД приобрел у предпринимателя Игоря Стеколенко 120 сувенирных чашек за 189 500 гривен.

Таким образом, одна сувенирная чашка обошлась министерству в 1579 гривен.

Помимо этого, у предпринимателя Ольги Реки было куплено 125 пледов на общую сумму в 193 750 гривен. Один плед обошелся в 1550 гривен.

Также в январе 2020 года Министерством иностранных дел были заказаны услуги кафе на 199 000 гривен.

Уточняется, что закон о закупках не требует проведения тендеров в тех случаях, когда стоимость по предметам не равна или не превышает сумму в 200 000 гривен.