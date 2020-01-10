Министерство иностранных дел не рекомендует украинцам посещать Иран, Ирак и Сирию.

Об этом сообщается в официальном заявлении министерства.

“В связи с усложнением политической ситуации и ситуации по безопасности в регионе Ближнего Востока и ростом опасности для граждан Украины, Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует воздержаться от поездок в Республику Ирак, Исламскую Республику Иран и Сирийскую Арабскую Республику”, – сказано в заявлении.

При этом в министерстве также рекомендуют гражданам Украины, которые находятся в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах постоянно поддерживать связь с родственниками, предварительно позаботиться о наличии обратных билетов и достаточного количества денег, а также проявлять повышенную осторожность и внимательность.

“Постоянно следить за новостями по поводу развития ситуации по безопасности в стране и регионе, максимально ограничить передвижении по населенным пунктам, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно выполнять законные указания представителей местных правоохранительных органов”, – советуют украинцам в МИД.

Также в министерстве рекомендуют украинцам обращаться на “горячую линию” по номеру +38 044 238 16 57 в случае попадания в чрезвычайную ситуацию.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.