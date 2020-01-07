Об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.
“Германия и Франция даже говорят о “восстановлении доверия между сторонами”. Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает, и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в “нормандском формате” в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания по поводу прекращения обстрелов до сих пор не оправдались”, – заявил Пристайко.
“Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов”, – подчеркнул глава МИД.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.