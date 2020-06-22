В Министерстве иностранных дел представили интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии коронавируса.

Об этом рассказал министр Дмитрий Кулеба во время видеообращения.

“Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы”, – заявил он.

При этом министр отметил, что на данный момент карта работает в тестовом режиме.

Сообщается, что карта имеет два уровня предлагаемой информации: режим транзитного проезда в каждой стране для граждан Украины, а также режим въезд для украинцев непосредственно в конкретную страну.

При этом на карте должны зеленым цветом обозначаться государства, в которые разрешен въезд всем, желтым цветом отмечаются страны, в которые разрешен въезд лицам с видом на жительство, оранжевым цветом отмечены страны, полностью запретившие въезд на свою территорию.

Также Кулеба отметил, что онлайн-карта останется в качестве инструмента для планирования поездок за границу для украинцев и после пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что по состоянию на полдень 22 июня интерактивная карта не загружается по ссылке, предоставленной министерством иностранных дел.