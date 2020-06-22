Об этом рассказал министр Дмитрий Кулеба во время видеообращения.
“Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы”, – заявил он.
При этом министр отметил, что на данный момент карта работает в тестовом режиме.
Сообщается, что карта имеет два уровня предлагаемой информации: режим транзитного проезда в каждой стране для граждан Украины, а также режим въезд для украинцев непосредственно в конкретную страну.
При этом на карте должны зеленым цветом обозначаться государства, в которые разрешен въезд всем, желтым цветом отмечаются страны, в которые разрешен въезд лицам с видом на жительство, оранжевым цветом отмечены страны, полностью запретившие въезд на свою территорию.
Также Кулеба отметил, что онлайн-карта останется в качестве инструмента для планирования поездок за границу для украинцев и после пандемии коронавируса.
Стоит отметить, что по состоянию на полдень 22 июня интерактивная карта не загружается по ссылке, предоставленной министерством иностранных дел.
- По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19, за сутки – 681 новый. Среди новых случаев – 45 детей и 48 медработников.