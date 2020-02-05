Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором осудило визит нескольких политиков из Германии на временно оккупированные территории на Донбассе.

Заявление опубликовано пресс-службой министерства.

Сообщается, что накануне несколько представителей представителей партии “Альтернатива для Германии” — Гуннар Линдеманн, Рихард Гретцингер и Хеннинг Цоц — посетили временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). МИД Украины рассматривает это визит как неуважение к суверенитету страны.

“Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины”, — подчеркнули в министерстве.

МИД выразил надежду на то, что руководство партии также отреагирует на незаконные действия ее членов. Кроме того, в министерстве напомнили, что представители этой партии, в частности указанные трое политиков, ранее уже незаконно посещали оккупированные территории Украины.

Напомним, В апреле 2016 года российский фонд оплатил поездку в аннексированный Крым немецкому депутату Европарламента от правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” Маркусу Претцелю для участия в Ялтинском экономическом форуме.

В июне 2017 года немецкий политик Александр Голанд, который возглавлял избирательный список правопопулистской партии “Альтернатива для Германии”, назвал Крым “исконно российской территорией”.

В апреле 2018 года а аннексированном Крыму ожидали приезд еще одной делегации из Германии в составе представителей партий “Левые” и “Альтернатива для Германии”.