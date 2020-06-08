Соответствующий пост замминистра опубликовал в Twitter.

Как сообщалось ранее, 8 июня “Роснефть” объявила, что экс-канцлер Германии был вновь избран председателем совета директоров “Роснефти”.

Василий Боднар, комментируя это, заявил, что переизбрание Шредера — “дивиденты” полученные им “за верность Кремлю”.

“Пятая колонна” в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность”, — написал замминистра.

Напомним, Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров “Роснефти”, тогда глава компании Игорь Сечин называл его “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет росссийское информагентство РБК.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая 2020, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника “карликом из Украины”. Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме. Мельник предложил пари Шредеру, согласно которому дипломат настаивает, что Крым вернется в состав Украины, а немецкий политик утверждает обратное.

В 2019 году Шредер назвал законной с юридической точки оккупацию Крыма Россией. Он отметил, что ее одобрило население, поэтому о каких-либо “агрессивных действиях” речи не идет. По словам Шредера, Крым является “исконно российской территорией”.