Соответствующий пост замминистра опубликовал в Twitter.
Как сообщалось ранее, 8 июня “Роснефть” объявила, что экс-канцлер Германии был вновь избран председателем совета директоров “Роснефти”.
Василий Боднар, комментируя это, заявил, что переизбрание Шредера — “дивиденты” полученные им “за верность Кремлю”.
“Пятая колонна” в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность”, — написал замминистра.
Напомним, Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.
В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров “Роснефти”, тогда глава компании Игорь Сечин называл его “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет росссийское информагентство РБК.
Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая 2020, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника “карликом из Украины”. Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме. Мельник предложил пари Шредеру, согласно которому дипломат настаивает, что Крым вернется в состав Украины, а немецкий политик утверждает обратное.
В 2019 году Шредер назвал законной с юридической точки оккупацию Крыма Россией. Он отметил, что ее одобрило население, поэтому о каких-либо “агрессивных действиях” речи не идет. По словам Шредера, Крым является “исконно российской территорией”.
- 4 апреля прошлого года, депутаты Европейского парламента приняли обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 (“Северный поток 2”), который должен протянуться из России в Германию. Согласно директиве ЕС, компания-оператор “Северного потока-2” должна быть независимой от “Газпрома”, а 50 процентов его пропускной мощности – резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.