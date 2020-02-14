МИД Украины отреагировал на скандальный «мюнхенский план» по Донбассу

Министерство иностранных дел не признает "мюнхенский план" по достижению мира на Донбассе, противоречащий позиции Украины, официальным документом.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в комментарии государственному информагентству “Укринформ“.

Как сообщалось ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

По словам Зеленко, тезисы, содержащиеся в этом заявлении, не соответствуют официальной позиции украинского государства. Само же заявление не является официальным документом.

“Документ “12 шагов шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе” был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства”, — объяснила она.

Зеленко также сообщила, что руководство Мюнхенской конференции безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, именно по этой причине его текст был удален с официального сайта конференции.