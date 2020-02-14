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МИД Украины отреагировал на скандальный «мюнхенский план» по Донбассу

Министерство иностранных дел не признает "мюнхенский план" по достижению мира на Донбассе, противоречащий позиции Украины, официальным документом.

Пятница, 14 февраля 2020, 19:49

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в комментарии государственному информагентству “Укринформ“.

Как сообщалось ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

По словам Зеленко, тезисы, содержащиеся в этом заявлении, не соответствуют официальной позиции украинского государства. Само же заявление не является официальным документом.

“Документ “12 шагов шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе” был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства”, — объяснила она.

Зеленко также сообщила, что руководство Мюнхенской конференции безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, именно по этой причине его текст был удален с официального сайта конференции.

Теги: Мюнхенская конференция по безопасности, план по Донбассу, МИД Украины

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