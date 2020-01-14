Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД Украины.

Как сообщалось ранее, 13 января Министерство иностранных дел Израиля осудило чествование лидеров и идеологов Организации украинских националистов, обвинив Украину в “чествовании антисемитов и убийц евреев”.

В ответ на это МИД Украины выступил с заявлением, в котором назвал эти обвинения “безосновательными”.

“Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций. Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины”, — подчеркнули в министерстве.

Также в МИД отметили, что дискуссию касательно ОУН-УПА не должны вести политики.

“В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков”, — добавили в ведомстве.

Напомним, по всей Украине 1 января прошли марши, посвященные годовщине рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В частности, в центре Киева состоялись традиционный марш и факельное шествие.