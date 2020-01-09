Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на аннексированный полуостров.

Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Катерина Зеленко.

Как сообщалось ранее, 9 января Владимир Путин в очередной раз приехал в Крым без согласования визита с Украиной.

“В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста”, — сообщила Зеленко.

Представитель министерства подчеркнула, что такие визиты являются “грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права”.

“Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах”, — добавила она.