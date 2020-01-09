Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Катерина Зеленко.
Как сообщалось ранее, 9 января Владимир Путин в очередной раз приехал в Крым без согласования визита с Украиной.
“В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста”, — сообщила Зеленко.
Представитель министерства подчеркнула, что такие визиты являются “грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права”.
“Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах”, — добавила она.
- 8 января, президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Стамбуле.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет с Россией вопрос деоккупации украинских территорий.