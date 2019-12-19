Министерство иностранных дел выразило благодарность Генеральной Ассамблеей ООН за принятие резолюции о защите прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой МИД.

Как сообщалось ранее, 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”.

МИД Украины подчеркнуло, что в тексте резолюции ГА ООН непосредственно ссылается на термин “агрессия” относительно противоправных действий РФ в Крыму. Кроме того, в документе зафиксирована целенаправленная политика России по изменению демографической ситуации в Крыму.

В ведомстве также отметили, что во время рассмотрения проекта принятой резолюции российская делегация в ГА ООН прибегла к шантажу. Однако несмотря на это документ все же был принят, за что МИД выразил государствам-членам ООН благодарность.

“Как показали события в Третьем комитете Генассамблеи 14 ноября и откровенный шантаж со стороны российской стороны в адрес иностранных государств с требованием не голосовать за проект резолюции, Россия и сама осознает неотвратимость наступления международно-правовой ответственности за совершенные противоправные деяния. … Мы благодарны партнерам за решительную поддержку украинской инициативе и дальнейшей консолидации политики непризнания аннексии Крымского полуострова. Принятый ГА ООН документ — это очередное проявление настойчивости международного сообщества в вопросе защиты основных свобод и прав человека, принципов и норм международного права”, — добавили в ведомстве.

Также МИД призвало Россию прислушаться к мнению международного сообщества и обеспечить доступ мониторинговых миссий на временно оккупированную территорию Крыма.