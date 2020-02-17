Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Как сообщалось ранее, 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В связи с этим в Украине открыто уголовное производство.
В понедельник, 17 февраля, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.
“В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, МИД Украины выразил российской стороне протест и призвал предоставить подробную информацию об обстоятельствах задержания украинских рыбаков.
“Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа”, — отметили в МИД.
- Ранее народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник опубликовал имена украинских рыбаков, которых ФСБ России задержало в Азовском море.
- 16 февраля так называемый Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ России в Азовском море.