Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации немедленно освободить украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось ранее, 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В связи с этим в Украине открыто уголовное производство.

В понедельник, 17 февраля, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

“В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, МИД Украины выразил российской стороне протест и призвал предоставить подробную информацию об обстоятельствах задержания украинских рыбаков.

“Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа”, — отметили в МИД.