В МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось ранее, 2 января посол Республики Польша Бартош Цихоцкий и посол Государства Израиль Джоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность чествованием в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

“С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор чествуют исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить”, — заявляли послы.

В частности речь шла о политике Андрее Мельнике, писателе Иване Липе и его сыне Юрии, а также лидере украинских националистов Степане Бандере.

В среду, 8 января, МИД Украины пригласил посла Цихоцкого для обсуждения этого заявления.

“Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т. ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти”, — говорится в сообщении.

Также отмечается что сторонам удалось договориться о конкретных шагах в этом направлении.