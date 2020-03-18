Министерство иностранных дел выражает протест по поводу несогласованного визита президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента Российской Федерации В.Путина на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020”, – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что Украина считает визит президента России в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и демонстративным пренебрежением общепризнанными нормами международного права.

“Крым и Севастополь являются и в дальнейшем останутся неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров так же, как и незаконное строительство так называемого Крымского моста, не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленных в Конституции Украины и признанных международным сообществом “, – говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что российскому внешнеполитическому ведомству была передана нота протеста.