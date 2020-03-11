Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередных обысков и задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“По состоянию на данный момент известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины — Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова. Игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия и в дальнейшем воспринимает фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима”, – сказано в заявлении.

При этом в министерстве подчеркнули, что оккупационные российские власти продолжают злоупотреблять на полуострове своим антитеррористическим законодательством, предъявляя лживые обвинения в терроризме крымским татарам, преследуемым по политическим мотивам.

В МИД заявили, что подобные действия резко противоречат тому, что в Москве говорят о “необходимости деэскалации между двумя государствами”.

“Призываем международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму”, – подытожили в украинском министерстве.