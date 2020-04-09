В результате кризиса коронавируса беженцы и искатели убежища в Европе оказались без помощи, которую оказывали им благотворительные организации.

Об этом передает европейская медиакомпания Euroactiv.

В результате ограничительных мер, введенных по всей Европе в ответ на пандемию коронавируса, без убежищ и пропитания оказались мигранты и искатели убежищ.

Сообщается, что во Франции сотни беженцев, оказались без надлежащей санитарной помощи, жилья и испытывают нехватку питания. Группы помощи, которые ежедневно раздавали нуждающимся горячую еду, прекратили свою работу из-за карантина.

Также прекратила работу организация, предоставляющая таким людям доступ к интернету и возможность зарядить телефон.

“В настоящее время префектура доставляет автобусы каждые два дня, что позволяет разместить в нем 30 человек одновременно, хотя в автобусах недостаточно места”, – рассказала Сара Стори, директор организации “Информационного автобуса для беженцев” (Refugee Info Bus).

Издание пишет, что более 1600 человек вынуждены спать во временных лагерях вокруг Кале, где находятся оживленный паромный порт и Евротоннель и не могут соблюдать меры социального дистанцирования или самоизоляции.

Отмечается, что с проблемой обеспечения помощи мигрантам сталкиваются власти по всему континенту, одновременно сдерживая пандемию коронавирус.