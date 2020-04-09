Об этом передает европейская медиакомпания Euroactiv.
В результате ограничительных мер, введенных по всей Европе в ответ на пандемию коронавируса, без убежищ и пропитания оказались мигранты и искатели убежищ.
Сообщается, что во Франции сотни беженцев, оказались без надлежащей санитарной помощи, жилья и испытывают нехватку питания. Группы помощи, которые ежедневно раздавали нуждающимся горячую еду, прекратили свою работу из-за карантина.
Также прекратила работу организация, предоставляющая таким людям доступ к интернету и возможность зарядить телефон.
“В настоящее время префектура доставляет автобусы каждые два дня, что позволяет разместить в нем 30 человек одновременно, хотя в автобусах недостаточно места”, – рассказала Сара Стори, директор организации “Информационного автобуса для беженцев” (Refugee Info Bus).
Издание пишет, что более 1600 человек вынуждены спать во временных лагерях вокруг Кале, где находятся оживленный паромный порт и Евротоннель и не могут соблюдать меры социального дистанцирования или самоизоляции.
Отмечается, что с проблемой обеспечения помощи мигрантам сталкиваются власти по всему континенту, одновременно сдерживая пандемию коронавирус.
- Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.
- В СНБО создали карту распространения COVID-19 в Украине и мире.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.