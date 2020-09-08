Об этом сообщает Meduza.
“Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — говорится в приговоре судьи.
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Также Ефремова лишат права управления транспортом на 3 года.
Старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова суд назначил компенсацию в 800 тысяч рублей.
Ранее прокуратура запросила для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима и лишение водительских прав на три года. Акдвокат актера Эльман Пашаев настаивал на “справедливом приговоре”, но без лишения свободы.
Актера взяли под стражу в зале суда.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.