Пресненский суд Москвы признал российского актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к 8 годам колонии.

Об этом сообщает Meduza.

“Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — говорится в приговоре судьи.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Также Ефремова лишат права управления транспортом на 3 года.

Старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова суд назначил компенсацию в 800 тысяч рублей.

Ранее прокуратура запросила для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима и лишение водительских прав на три года. Акдвокат актера Эльман Пашаев настаивал на “справедливом приговоре”, но без лишения свободы.

Актера взяли под стражу в зале суда.