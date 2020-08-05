Об этом сообщает издание Meduza.
Ранее адвокат Ефремова также заявил, что актер не признает вину.
“Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?” – сказал актер на суде.
Прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения заявила, что Михаил Ефремов превысил скорость на 25 километров в час, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер потерял контроль над управлением свой машины и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем погибшего Сергея Захарова.
Ефремова обвиняют по статье, предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.