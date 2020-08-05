Российский актер Михаил Ефремов заявил на суде, что ничего не помнит о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель Сергей Захаров, и поэтому не может признать вину.

Об этом сообщает издание Meduza.

Ранее адвокат Ефремова также заявил, что актер не признает вину.

“Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?” – сказал актер на суде.

Прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения заявила, что Михаил Ефремов превысил скорость на 25 километров в час, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер потерял контроль над управлением свой машины и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем погибшего Сергея Захарова.

Ефремова обвиняют по статье, предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы.