Белорусский певец, автор песен, лидер группы Brutto Сергей Михалок заявил, что не признает официальные итоги президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Соответствующее видеообращение он записал вместе с участниками Brutto. Оно опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

“Мы с ребятами из Brutto Nostra свой выбор сделали давно. Мы не признавали официальных итогов выборов в 2010 году, мы не признавали официальных итогов выборов в 2015 году. Об этом мы говорили в своих интервью, об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году. И считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны“, – подчеркнул Михалок в видео-обращении.

Музыкант добавил, что он и члены группы Brutto настаивают на новых честных выборах в Беларуси.

“Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах. Пускай будет много кандидатов, пускай это будут люди со всех сфер, пускай это будут и профессиональные политики. Но лично я им уже давно не доверяю. Политтехнологии, фокус-группы – мы устали от этих фокусов”, – заявил Михалок.

По мнению певца, лучшими кандидатами на новых выборах стали бы не политики, а люди, которые “доказали, что они являются патриотами своей страны”.

“Я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной”, – добавил он.

Такие люди, по мнению Михалка, это нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, художественный руководитель “Свободного театра” Николай Халезин, белорусский деятель культуры, автор музыки и текстов Лявон Вольский, спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира Виталий Гурков. Лидер группы Brutto уточнил, что список можно продолжать.

Михалок также обратился к белорусским силовикам, назвав их “башенными псами”.

“Ну и еще немножко о башенных псах. Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой… Жыве Беларусь!”, – заявил музыкант.

Свое видеообращение группа завершила песней.

Как отмечает агентство “Интерфакс-Запад”, это обращение стало первым высказыванием Михалка своей позиции относительно выборов президента Беларуси в 2020 году.