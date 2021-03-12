Covid-19 Украина

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«Мой шедевр»: советница главы Государственного космического агентства написала картину с беременным Гитлером

Советница главы Национального космического агентства Украины Александра клетках продолжает делиться с фолловерами своим творчеством. На этот раз она опубликовала картину с беременным Адольфом Гитлером.

Пятница, 12 марта 2021, 14:14

Фото появилось в Facebook Клитиной.

“Еще один мой шедевр. Картина называется “Гитлер” – это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли – женщина не смогла бы довести мир к такому ужасу. Нужно больше женского лидерства в мире“, – прокомментировала картину Клитина.

Также она добавила, что своей картиной хотела обратить внимание общества на то, что войны продолжаются, а “идеи фашизма и нацизма пускают новые ростки”. По ее мнению, этому поспособствовали основном лидеры мужчины, поэтому Гитлер на картине беременный.

Отметим, что творчество Клитиной вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов.

“Вас не смущает неприкрытый сексизм, который Вы сами пропагандируете? И объясните, пожалуйста, в чем ваша идея? Что пытаетесь донести? Какую цель преследуете? Чтобы мужчины взяли чемоданы в руки и уехали с планеты или что?”, – написал один из комментаторов.

На это Клитина ответила, что каждый может понимать эту картину на по-своему, но существует четкая идея.

“Это искусство – понимайте как хотите, я написала что имела в виду. В основном лидеры в мире это мужчины – вот и имеем что имеем, считаю с преобладанием одного пола в политике нужно бороться“, – написала она.

Напомним, ранее Клитина стала советником главы Государственного космического агентства. После ее нового назначения в прессе появились заголовки с упоминанием о скандале, в котором она оказалась ранее. В ответ чиновница в своем Instagram назвала память о ее прошлом “сексизмом” и решила противодействовать этому оригинальным способом. Она опубликовала селфи с приклеенной бородой и назвалась мужским именем – Александром Клитиным.

Чиновница пожаловалась, что в Украине легче пройти собеседование на высокие государственные должности, если ты мужчина. А дальше Александра Клитина просто с помощью мобильного приложения FaceApp создала себе мужское альтер эго, которое протестует против травли и дискриминации женщин.

В ноябре 2019 года Александра Клитина попала в скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для “Укрзализныци”, Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он “мутит с тендерами”. После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.

Теги: Адольф Гітлер, Державне космічне агентство, Олександра Клітіна, картина

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