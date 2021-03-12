«Мой шедевр»: советница главы Государственного космического агентства написала картину с беременным Гитлером

Советница главы Национального космического агентства Украины Александра клетках продолжает делиться с фолловерами своим творчеством. На этот раз она опубликовала картину с беременным Адольфом Гитлером.

Фото появилось в Facebook Клитиной.

“Еще один мой шедевр. Картина называется “Гитлер” – это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли – женщина не смогла бы довести мир к такому ужасу. Нужно больше женского лидерства в мире“, – прокомментировала картину Клитина.

Также она добавила, что своей картиной хотела обратить внимание общества на то, что войны продолжаются, а “идеи фашизма и нацизма пускают новые ростки”. По ее мнению, этому поспособствовали основном лидеры мужчины, поэтому Гитлер на картине беременный.

Отметим, что творчество Клитиной вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов.

“Вас не смущает неприкрытый сексизм, который Вы сами пропагандируете? И объясните, пожалуйста, в чем ваша идея? Что пытаетесь донести? Какую цель преследуете? Чтобы мужчины взяли чемоданы в руки и уехали с планеты или что?”, – написал один из комментаторов.

На это Клитина ответила, что каждый может понимать эту картину на по-своему, но существует четкая идея.