Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
“Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации “Укрбуд”, по 14 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении.
Так Микитась обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, сообщать об изменении места жительства/работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и носить электронное средство контроля (браслет).
Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным выводам, нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позднее САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога.
- 25 октября за Микитася внесли залог.
- 11 декабря сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований провели обыск по месту жительства Микитася. Обыски проходили в рамках дела о легализации более 200 млн гривен, к которому бывший нардеп может быть причастен.