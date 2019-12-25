Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

“Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации “Укрбуд”, по 14 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении.

Так Микитась обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, сообщать об изменении места жительства/работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным выводам, нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.