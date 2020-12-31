Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как извещалось ранее, 29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч долларов.

В четверг, 31 декабря, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по делу об избрании бывшему нардепу меры пресечения.

“Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася Максима Викторовича удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога”, — объявила председательствующая судья.

Микитась должен находиться под стражей без права на внесение залога до 27 февраля 2021 года. Его адвокаты уже объявили, что будут оспаривать решение суда.

Напомним, после объявления Микитасю подозрения в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что это может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировке работы Бюро.

Там напомнили, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю председателя Офиса президента Олега Татарову).