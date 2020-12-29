Об этом сообщает пресс-служба МВД, не называя имени застройщика. Позже эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

Инцидент с похищением юриста компании, которая предоставляла юридические услуги Микитасю, произошел 8 декабря.

“В ходе следствия полицейские выяснили все детали похищения. Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором – лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства. Похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов”, – говорится в сообщении.

По информации МВД, получив все данные о будущей жертве, исполнители – члены транснациональной группировки – обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его авто и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 000 долларов.

“Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику.

На следующий день задержали и двух организаторов”, – сообщили в пресс-службе.

Исходя из этого Максиму Микитасю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.