В Николаевском горсовете правоохранители провели обыски и сообщили о подозрении в служебной халатности руководителю отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители сообщили, что обыски были проведены по подозрению в присвоении средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки.

Полиция утверждает, что в октябре 2019 года, между подрядной организацией и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Правоохранители заявили, что в ходе расследования установлено, что работы по этому договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем на 200 тыс. гривен.

В полиции сообщили, что во время обысков изъяли служебную документацию, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства.

Следователи Заводского отдела полиции сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 Служебная халатность и чч. 2 и 3 ст. 191 УК Украины присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.