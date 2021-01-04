Депутат Николаевского городского совета от фракции партии "Оппозиционная платформа - За житт" Максим Невинчанный был внесен в базу сайта "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные сайта “Миротворец”.

В базу “Миротворца” его внесли как провокатора и пропагандиста “русского мира”.

“Депутат Николаевского областного совета от партии ОПЗЖ Максим Невинчанный попал в громкий скандал, когда 31 декабря “поздравил” Украину с Новым годом фотографией президента РФ Владимира Путина. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook”, – говорится в заметке.

Кроме того, отмечается, что “Миротворец” просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление “о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка”.

Нардеп от “ОПЗЖ” Максим Невинчаный уже успел прокомментировать решение “Миротворца” и назвал его “шквалом патриотов по-отмашке”, добавив, что не видит “ничего плохого в фото Путина на своей странице”.