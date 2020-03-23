Об этом рассказал украинский микробиолог Руслан Саламатин.
“Точные тесты, которые рекомендует выполнять Всемирная организация здравоохранения – это тесты, которые выявляют РНК вируса. Они лабораторные и используют метод полимеразной цепной реакции. Экспресс-тесты же работают по другому принципу. Идентифицируют не один вирус, а наличие у человека антител к нему. Такой метод имеет определенные ограничения. Чтобы тест показал наличие антител в крови человека их должно быть определенная концентрация. Она не достигается сразу: организм должен производить антитела в течение нескольких дней”, – пояснил он.
При этом, по словам биолога, атипичный коронавирус является на данный момент недостаточно изученным, а потому ученые еще не знают, сколько времени нужно для выработки достаточного количества антител.
“Экспресс-тест позволяет наверняка подтвердить наличие коронавируса в организме человека позже, чем молекулярный тест. Из-за этого достаточно высокий риск ложных негативных результатов такого теста. Человек может уже быть носителем вируса, но в ее организме будет недостаточно антител, чтобы экспресс-тест сработал. Надо сказать, что и молекулярный тест не дает 100% гарантии обнаружения вируса – но он значительно надежнее экспресс-теста”, – рассказал специалист.
Ранее #Буквы показали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт Киева.
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- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.