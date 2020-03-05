Если вам срочно потребовалась финансовая поддержка, вы можете обратиться за помощью к друзьям или банк.

А можете оформить микрокредит без отказов в Creditik, и получить деньги в долг на неограниченный срок (пролонгация), круглосуточно и в режиме онлайн. Более того, на сайте Кредитик вы найдете предложения тех МФО, которые выдают первые займы бесплатно всем новичкам, также не требуя других документов, помимо паспорта и ИНН.

Какие МФО представлены на сайте Кредитик?

Мы рекомендуем вам брать быстрый микрокредит, используя сервис Creditik, т.к. все представленные здесь компании:

Имеют действующее разрешение Нацкомфинуслуг на право работать. Это гарантирует отсутствие скрытых условий микрокредитования, и помощь регулятора при возникновении спора по займу или его выплате. Выдают деньги в долг дистанционно. На регистрацию потребуется не более 10-15 минут. Процесс ожидания ответа от МФО, как правило, занимает от одной минуты до получаса.

Помимо кредиторов, работающих только в сети, на сайте вы найдете микрофинансовые компании, выдающие деньги и онлайн, и офлайн. Если вы захотите получить займ наличными, вам нужно будет посетить офис МФО.

3. Требуют только паспорт и ИНН. Для заполнения анкеты заемщика вам не понадобится никаких других документов. Вы можете указать реквизиты или загрузить фото, например, загранпаспорта или водительских прав на сайте, только если хотите увеличить максимальную сумму микрокредита. Напоминаем, что МФО устанавливают лимиты в индивидуальном порядке для всех клиентов – и новых, и повторных.

Сервис Кредитик – независимый и на 100% бесплатный ресурс. Воспользоваться его помощью можно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Проходить регистрацию, отправлять СМС и платить за получение доступа к подробной информации обо всех МФО Украины не придется.

Специальное предложение – онлайн займы под 0% в сутки

Мы рекомендуем вам не переплачивать за микрокредиты, и брать их под 0% в день. Учитывайте следующие правила:

В каждой компании, проводящей акцию “1-ый займ бесплатно всем новичкам”, получить деньги в долг без необходимости оплаты процентов можно только один раз;

Если вы не рассчитаетесь с долгом своевременно, на него будет начислена стандартная ставка процентов. В том числе, если вы воспользуйтесь пролонгацией.

Перед подписанием договора о бесплатном микрокредите, обязательно посмотрите, какая сумма одобрена под 0% и на какой срок.