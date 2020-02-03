Фотографию Йовович после родов в Instagram выложила 12-летняя дочь актрисы Эвер Габо.

На снимке запечатлены сама Эвер, Мила Йовович, отец новорожденной Пол Андерсон и еще одна дочь актрисы, 4-летняя Дашиэл Иден.

Стоит отметить, что имя третьего ребенка Йовович, как и лицо не стали скрывать. Малышку назвали Оушен.

“Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Osian (произносится Оушен, как океан)! Мы тебя любим!” – написала Эвер Габо в подписи к фото.

Напомним, муж Милы Йовович — режиссер Пол Андерсон. У них есть две совместные дочери — Эва Габо Андерсон (родилась 03.11.2007) и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон (01.04.2015).

Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в “Пятом элементе” и Жанну д’Арк в фильме “Посланница: История Жанны д’Арк”; обе ленты снимал Люк Бессон.