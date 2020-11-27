Известный английский изобретатель и миллиардер Джеймс Дайсон объявил о переезде своего главного офиса из Великобритании в Сингапур.

Об этом сообщает издание Forbes.

Так, Дайсон планирует в ближайшее время разрабатывать мощные, долговечные аккумуляторы, предназначенные для заброшенного проекта электромобилей, который миллиардер вынужден был отложить в октябре прошлого года.

В четверг, 26 ноября, Дайсон заявил, что к 2025 году он “удвоит” свой ассортимент продуктов и выйдет на совершенно новые области инноваций, включая робототехнику и автомобильное строительство.

Неудачи 2020 года

В 2019 году Дайсон отложил мечты построить электромобиль. В начале 2020 года у него появилась идея разрабатывать и изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких. В разгар пандемии этот проект был как никогда кстати, но миллиардер получил публичный отказ от правительства Великобритании на производство аппаратов.

Хотя команде миллиардера не удалось создать собственный электромобиль, он заявил, что специалисты разработали автомобильный аккумулятор с гораздо большим радиусом действия, чем конкуренты, в том числе Tesla Илона Маска.

Дайсон в различных интервью отмечал, что его аккумулятор может питать автомобиль более 600 миль. Однако цена такого электромобиля достигала более 200 тысяч долларов, что значительно превышает возможности среднестатистического британца.

В октябре 2019 года Дайсон написал письмо, в котором обратился к 500 сотрудников фирмы.

“Наша автомобильная команда разработала фантастический электромобиль, но, к сожалению, он не является коммерчески выгодным”, – сказал миллиардер.

Однако несмотря на очевидное разочарование, проект электрического автомобиля не был полной катастрофой, ведь команда Дайсона запатентовала технологии твердотелых аккумуляторов. Он считает, что изготовление таких аккумуляторов довольно перспективной бизнес-идеей.

Штаб в Сингапуре

Новые изобретения Дайсона и его команды пока держат в тайне, но тот факт, что бизнесмен переезжает в Сингапур и открывает там свой офис, свидетельствует об идее расширить клиентскую базу в Азии.

Дайсон также расширит там свои “передовые научно-исследовательские учреждения и исследовательские лаборатории”, а также создаст новую университетскую исследовательскую программу. Находясь на Филиппинах, Дайсон объявил о планах по созданию нового специального центра программного обеспечения в Алабанге.

Что дальше?

Пока Дайсон только намекает на то, чем будет заниматься в Сингапуре. Однако Ричард Элвин с Capital Business Media говорит, что Дайсон может проложить путь с “мощного портативного зарядного устройства” в технологию качественной поставки электричества в сельские районы.

Джейми Дэвис, руководитель отдела инноваций Amplify, предполагает, что Дайсон может решить экологические проблемы и разработать “искусственно разумные мусорные баки” или вентиляторы для удаления “вредных частиц” для общественного использования.

Дайсон, как и его коллеги по бизнесу, пережил тяжелую пандемию. Однако этот изобретатель всегда держит в секрете несколько козырей. Именно поэтому конкуренты и аналитики могут только догадываться, что будет дальше с бизнесом этого гения.