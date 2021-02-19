Двое из трех милиционеров, причастных к ввозу в Украину российских гуманитарных спецсредств для разгона массовых протестов на Майдане, до сих пор работают в правоохранительных органах.

Об этом в комментарии журналисту #Букв во время пресс-конференции в Офисе генерального прокурора сообщил прокурор Алексей Донской.

“Расследование по этому преступлению пока приостановлено из-за выполнения международно-правового поручения, которое касается важных для расследования вещей. Мы (прокуратура, – ред.) Обращались в суд с просьбой отстранить этих работников правоохранительных органов от занимаемых должностей. Однако суды не стали на нашу сторону. Вместо этого они встали на сторону подозреваемых”, – заявил Донской.

Напомним, что речь идет о трех работниках милиции Анатолия Серединского, Игоря Бабича и Сергея Поготова. Донской во время пресс-конференции уточнил, что по состоянию на 2021 год в полиции продолжают работать господин Бабич и господин Серединский.

Серединского и Бабича подозревают в причастности к разработке постановлений Кабмина о предоставлении разрешения на использование спецсредств (в частности гранат) российского производства против участников мирных акций в феврале 2014 года.

В то же время Поготов писал рапорты на получение гранат, которые потом правоохранители применяли против участников Революции Достоинства.

Следствие установило, что в Украину было ввезено из российского Чкалова более 6020 единиц гранат. Речь идет о свето-шумовых гранатах раздражающего действия, ручнхе аэрозольных гранатах, ручных раздражающих гранатах повышенной мощности и дымовых гранатах.

Важно, что эти спецсредства ни были сертифицированы МОЗ Украины, поэтому их воздействия на здоровье человека не исследовано. Эти средства начали активно использовать против активистов Майдана с 18 февраля 2014 года. Это привело к увеличению количества травмированных протестующих.

ГПУ получила показания командиров спецподразделений, которые указывают на участие экс-руководителя департамента общественной безопасности МВД Владимира Гриняка и начальника отдела этого департамента Анатолия Серединского в координации штурма Майдана.