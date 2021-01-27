Кипрско-российский бизнесмен-миллиардер, совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал официальным владельцем "дворца Путина" под Геленджиком, уверяет, что уже 4 года не имеет отношения к объекту.

Об этом сообщает “Forbes Россия” со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Как известно, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным “Фонд борьбы с коррупцией” опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море. Речь идет о защищенном объекте стоимостью более 1,3 млрд долларов, который якобы построили “друзья президента”.

В расследовании говорится, что собственником дворца является Пономаренко, который приобрел объекты для отвлечения внимания. Сам Пономаренко в 2011 рассказал изданию “Коммерсант” о приобретении объекта, который тогда уже получил название “Дворец Путина”, через кипрскую компанию за около 350 млн долларов. Приобретение объекта он объяснял бизнес-интересами касательно недвижимости.

Однако у Навального утверждали, что сумма сделки на самом деле была в разы меньше: 350 тысяч долларов, что намекает на ее фиктивность.

ФБК также заявляет, что Пономаренко — давний партнер братьев Ротенберг, бизнесменов и близких соратников Путина из дзюдоистских кругов.

В Шереметьево, совет директоров которого возглавляет Пономаренко, уверяют, что бизнесмен не имеет отношения к проекту: он вышел из него в 2016 году.

На уточняющие вопросы в пресс-службе ответили, что Пономаренко продал за неназванную сумму компании, через которые оформляли сделку.

Сам Пономаренко пока не комментировал эту информацию.