Йемен неоднократно был на грани голода за шесть лет войны. Теперь ситуация снова ухудшилась из-за блокады поставок топлива Саудовской Аравией.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно анализу, проведенному Интегрированной классификацией фаз продовольственной безопасности (IPC), около 47 000 человек в Йемене, вероятно, будут жить в “катастрофическом” положении и голодать. Анализ показывает, что еще 16 миллионов человек живут либо в “кризисных”, либо в “чрезвычайных” условиях продовольственной безопасности. Это более половины населения Йемена.

Голод в Йемене

В конце 2020 года около 16 500 человек из пяти районов северного Йемена перешли в категорию “катастрофа/голод” – самый крайний уровень отсутствия продовольственной безопасности.

Это число быстро растет, поскольку север борется с острой нехваткой топлива и истощением продовольственной помощи. По прогнозам, к концу июня около 47 000 человек окажутся в категории голодающих.

Стремительно ухудшающаяся ситуация в основном является результатом сокращения финансирования, которое негативно сказалось на деятельности, к примеру Мировой продовольственной программы. Сейчас она изо всех сил пытается удовлетворить самые основные потребности миллионов йеменцев – особенно на севере страны.

Но это также усугубляется нарастающим топливным кризисом. Персонал больницы в Абсе говорит, что им придется закрыться менее чем через три недели, если они не получат больше финансирования и топлива для поддержания работы своих генераторов. Та же история на всем севере.

“Если бы топливо было легко доступно на рынке, к нам поступало бы больше больных. Сейчас пациенты часто остаются дома из-за того, что не имеют возможности добраться в ​​больницу. В итоге дети просто умирают в своих домах”, – сказал доктор Осман Салах.

Тяжелая блокада

Топливо обычно поступает на север страны через порт Ходейда, где в лучшие времена обычно кипит экономическая активность.

Даже во время продолжающейся гражданской войны в Йемене он был живыми воротами в конкурентную экономику. Также через него поступала еда и другая помощь, на которую рассчитывают йеменцы.

Но теперь порт бездействует. Сотни грузовиков с продовольственной помощью стоят в очереди, растянувшейся на многие километры. В порту пустует кавернозный резервуар, в котором обычно хранится около 2500 метрических тонн нефти.

По словам хуситов, военные корабли Саудовской Аравии не допускали к швартовке нефтяные танкеры в Ходейде с начала года, что подтверждается Всемирной продовольственной программой. Это лишает север Йемена жизненно важного топлива.

С 2015 года Саудовская Аравия в военном отношении поддерживает международно признанное правительство Йемена, которое в настоящее время действует в изгнании из Эр-Рияда.

Саудовские суда, патрулирующие воды Ходейды, контролируют, какие торговые суда могут швартоваться и спускать свой груз на землю.

Некоторые товары проходят через порт, но нет топлива для их доставки в страну.

В распоряжении CNN оказались документы из портового журнала, показывающие, что 14 судов получили разрешение от органа проверки и инспекции ООН на перевозку топлива в Йемен. Сайт отслеживания MarineTraffic.com показывает, что эти суда сейчас находятся в Красном море между границей Саудовской Аравии, Йемена и Эритреи, не имея возможности выгрузить топливо.

Представители хуситов сообщили CNN, что компании, владеющие судами, штрафуют их на миллионы долларов, пока они не могут пришвартоваться.

Почти три года назад Совет Безопасности ООН ввел уголовную ответственность за “умышленное использование голодания среди гражданского населения в качестве метода ведения войны” и потребовал сохранить доступ к припасам, необходимым для приготовления пищи, включая воду и топливо в северном Йемене.

Правительство Саудовской Аравии не ответило на просьбу CNN прокомментировать новую топливную блокаду и вопрос о том, может ли блокирование подачи топлива представлять собой метод ведения войны.

Всемирная организация здравоохранения, которая обеспечивает критически важное финансирование больниц и клиник, заявляет, что у нее вообще не осталось средств на обеспечение топливом для оказания своих услуг по всему Йемену.

“С марта 2021 года ВОЗ должна будет прекратить раздачу топлива 206 учреждениям по всей стране, более 60 процентов – это больницы. Это приведет к прекращению оказания жизненно важных услуг – таких, как экстренная медицинская помощь. Будут бездействовать палаты и отделения интенсивной терапии, в том числе и для больных COVID-19. Пострадают более 9 миллионов человек”, – говорится в документе, предоставленном CNN.

Открытая фаза текущего военного противостояния на территории Йемена продолжается с 2014 года, когда движение “Ансар Аллах” захватило ряд западных городов и столицу Сану.

Главной предпосылкой восстания хуситов стала их дискриминация по религиозному признаку на государственном уровне. Суннитские правительства Йемена на протяжении десятилетий проводили практику притеснения шиитов на всей территории страны.

Хуситы продолжают поражать саудовские цели ракетами из Йемена и атаками дронов.

Сможет ли Байден повернуть ход войны?

Динамика конфликта, похоже, быстро меняется. В феврале президент США Джо Байден объявил о новой стратегии в отношении Йемена и высказался за прекращение огня и поиск политического решения в этом вопросе. Один из ключевых моментов в его заявлении – отказ США от наступательной поддержки Саудовской Аравии.

Бывший президент Йемена Мунир Саид поприветствовал изменение курса, заявив, что стратегия Байдена была первой стратегией США, в центре которой – интересы Йемена.

“Работа с Йеменом как с отдельной страной, у которой есть свои проблемы, и отрезание ее от саудовско-иранских проблем – это очень важно для достижения мира”, – сказал он.

Администрация Обамы поддержала вмешательство Саудовской Аравии в Йемен в 2015 году и предложила королевству оружейные сделки на общую сумму более 115 миллиардов долларов.

Позже Штаты ввели ограничения на продажу Эр-Рияду некоторых видов оружия, в том числе высокоточных боеприпасов, после сообщений о жертвах среди гражданского населения в результате нескольких авиаударов под руководством Саудовской Аравии. Администрация Трампа отменила некоторые из этих ограничений, хотя постоянно сталкивалась с проблемами в Конгрессе.

В рамках своего нового подхода Байден также назначил специального посланника в Йемене Тима Лендеркинга, который совершил двухнедельный визит в регион, пытаясь привлечь различные стороны и перезапустить посреднические усилия.

Но, судя по всему, пока что хуситы не собираются сбавлять обороты, продолжая запускать ракеты и атаковать беспилотниками Саудовскую Аравию. Та, в свою очередь, отвечает авиаударами. На прошлой неделе хуситы заявили, что они также захватили контроль над 10 из 14 районов стратегического северного города Мариб.

В конце своей поездки в Персидский залив Лендеркинг сказал CNN, что Саудовская Аравия и дружественное ей правительство Йемена готовы согласиться на прекращение огня, и призвал хуситов прекратить свои трансграничные удары и нападения на Мариб.

Когда его спросили о поддержке США Саудовской Аравии в то время, как страна блокировала поставки топлива в Ходейду, Лендеркинг сказал, что ситуация была “сложной”.

“Что касается топлива, мы должны четко понимать, в чем заключается проблема”, – сказал он.

Он также напомнил, что ООН обвинила хуситов в использовании средств от налогов на топливо, в то время как деньги были предназначены для выплаты йеменским государственным служащим.

Лендеркинг сказал, что США призывают правительство Йемена работать с ООН для выхода из тупика, чтобы гарантировать, что помощь продолжит поступать туда, где она необходима, и чтобы нехватка топлива не ухудшила ситуацию.

В Йемене телеканал CNN встретился с Мохаммедом Али аль-Хути, высокопоставленным лидером хуситов, который сказал, что его группа готова сесть за стол переговоров, но хотела бы, чтобы США сначала предприняли дополнительные действия для возвращения доверия.

“Прежде всего, президент Байден был партнером президента Обамы, и раньше они заявляли, что присоединятся к коалиции против нашей страны. Они также дали зеленый свет коалиции, чтобы она продолжала совершать убийства в Йемене”, – сказал он.

“Дети Йемена не могут ждать”

В апреле прошлого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что была вынуждена сократить ежемесячные поставки помощи 8 миллионам человек на севере Йемена. Теперь там надеются собрать 1,9 миллиарда долларов, которых будет достаточно, чтобы предотвратить широкомасштабный голод.

Конференция по объявлению взносов 1 марта собрала менее половины из 3,85 миллиарда долларов, которые, по оценкам ООН, необходимы для того, чтобы страна была накормлена и полноценно работала.

Филипп Дуамель, представитель Йемена в ЮНИСЕФ, призвал спонсоров увеличить свои пожертвования, предупреждая, что 2,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет в Йемене будут страдать от острого недоедания в этом году, что на 16% больше, чем в 2020-ом.

“Дети Йемена не могут ждать, мы должны быть в состоянии спасти их сейчас. Ситуация значительно ухудшилась”, – сказал он.