Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на данные Госстата сообщил, что женщины в среднем получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению экс-министра, такую ​​тенденцию можно объяснить пятью причинами. В частности, по его словам, за ту же должность женщинам платят меньше, но это можно доказать и обжаловать в судах.

Также в компаниях, где платят больше, владельцы или топ-менеджмент предпочитают мужчин. Милованов считает это “чисто теоретической возможностью”, в которой он не верит.

“Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижение в карьере. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза”, – написал он.

Также, по словам экс-министра, женщины больше проводят времени за работой (работа на дому, дети и т.д.) и поэтому имеют меньше времени на развитие навыков и карьеры: “Если это так, то государственная политика и осовременивание рынка труда (частичная занятость или работа из дома) могут помочь исправить эту проблему”.

Помимо прочего, Милованов написал, что есть “типично мужские” должности и “типично женские”.

“Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в “типично мужские” и “типично женские” должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей”, – уточнил он.